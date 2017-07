'Trump Jr. was op de hoogte van link met Kremlin'

Dat meldde The New York Times maandag op basis van gesprekken met drie mensen die van de mail af weten.

De e-mail bewijst volgens de drie ingewijden dat het Kremlin de bron was van de belastende informatie. Maar er is geen aanwijzing dat er een verband is met de duizenden gehackte e-mails van de Democraten, die uiteindelijk bij WikiLeaks terechtkwamen.

Vlak na de Republikeinse presidentsnominatie van Donald Trump hadden Trump Jr. en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner in New York een ontmoeting met een Russische advocaat die wordt gelinkt aan het Kremlin. Dat bevestigde Trump Jr. zondag.

WItte Huis

Het Witte Huis noemt de ontmoeting niet ongepast. "Er is niets raars aan", zei een woordvoerder maandag.

Volgens het Witte Huis was het een kort gesprek en was er "absoluut geen sprake" van een vervolgafspraak. "Het enige ongepaste aan de ontmoeting is in mijn ogen dat informatie daarover gelekt is", aldus woordvoerder Sarah Sanders. Volgens haar is het routine dat tijdens politieke campagnes mensen bellen die informatie aanbieden aan presidentskandidaten.

Horing

De Senaatscommissie, die de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen onderzoekt, wil de zoon van Trump horen over de ontmoeting met de advocaat uit Rusland.

Trump Jr. heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld die hem gaat bijstaan bij de onderzoeken van de Senaatscommissie naar zijn mogelijke contacten met het Kremlin.

Of de nieuwe advocaat, de New Yorker Alan Futerfas, Trump Jr. ook tips heeft gegeven over het toegeven van de ontmoeting met de Russische advocaat is niet duidelijk. Futerfas liet hier niets over kwijt.

Trumps zoon wil zelf graag meewerken aan het onderzoek. Zo tweette hij eerder: "Met alle liefde wil ik samenwerken met de commissie en alles vertellen wat ik weet".

Trump Tower

De bijeenkomst vond op 9 juni 2016 plaats in de Trump Tower in New York, en zou de eerste particuliere ontmoeting zijn geweest tussen Russische afgevaardigden en personen die nauwe banden onderhouden met Trump. Naast Donald Trump Jr. en Kushner zou ook Trumps campagneleider Paul Manafort aanwezig zijn geweest.

In een verklaring spreekt Trumps zoon over "een kort kennismakingsgesprek dat voornamelijk ging over de adoptie van Russische kinderen door Amerikanen, een samenwerkingsverband dat door de Russische regering werd beëindigd." Of ook de verkiezingscampagne ter sprake kwam is niet bekend.

Geheim communicatiekanaal

Het is de eerste keer dat Donald Trump Jr. een gesprek met een Russische afgevaardigde heeft bevestigd. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, ligt daarentegen al geruime tijd onder vuur in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen.

Zo zou hij in december 2016 onder meer een geheim communicatiekanaal met de Russen hebben willen opzetten. Tijdens de verkiezingscampagne onderhield hij contact met de Russische ambassadeur Sergei Kisljak.

Trump en Poetin ontmoetten elkaar vrijdag tijdens de G20-top in Hamburg, en spraken daar onder meer over de mogelijke Russiche inmeniging in de Amerikaanse verkiezingen. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley gaat Trump er wel degelijk vanuit dat Rusland erachter zit.