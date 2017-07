Duizenden Canadezen geëvacueerd na bosbranden

Het vuur had zondagmiddag (lokale tijd) al zeker 24.000 hectare grond verwoest, zeggen de autoriteiten. De provinciale brandweerchef Kevin Skrepnek erkende tegenover CBC News dat het door brand getroffen gebied in werkelijkheid vermoedelijk een stuk groter is.

Canadezen in het rampgebied vertelden hoe ze soms halsoverkop moesten vertrekken. "We zaten thuis films te kijken", zei inwoner Tatiana Ruiz uit het plaatsje 100 Mile House. "Plots klopten ze op de deur. We verzamelden onze spullen in twee tot drie minuten."

Ruiz, haar gezin en ongeveer 2.000 andere mensen vertrokken volgens CBC in het holst van de nacht uit hun woonplaats, nadat de vlammen de gemeente tot op een kilometer waren genaderd. Dat gebeurde nadat de wind plots aan kracht had gewonnen.