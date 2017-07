Duitsland wil linkse extremisten in kaart brengen na grootschalige rellen

De Duitse minister van Justitie Heiko Maas vindt ook dat er meer geld moet worden gestopt in het verzamelen van informatie over extremisten. Hij zei ook dat er vaak wordt gezwegen over het linkse extremisme.

Maas noemde de relschoppers ''asociale zware criminelen'', die onder meer ''pogingen tot moord deden'' in de straten van Hamburg.

Leiders van de regerende partijen hebben zich volgens de Rheinische Post (RP) ook uitgesproken voor het speciaal opslaan van gegevens van linkse extremisten zoals dat bij rechtse extremisten gebeurt. Dit moet in heel Europa worden gedaan, vindt de vicevoorzitter van de sociaaldemocraten in de Bondsdag, Eva Högl (SPD).

''Honderden geweldplegers en brandstichters zijn probleemloos en zonder te worden herkend uit het buitenland naar Hamburg gereisd om zich er uit te leven'', klaagde Högls fractiegenoot Burkhard Lischka.

Topconferentie

​Als het aan de minister van Justitie ligt mag er nooit meer een grote topconferentie in een grote Duitse stad worden gehouden. Ook minister Thomas de Maizière (Binnenlandse Zaken) veroordeelde de ernstige ongeregeldheden. De relschoppers die zich schuldig maakten aan brandstichting, plunderingen en geweld waren volgens de bewindsman geen demonstranten, maar ''gewelddadige extremisten, zoals neonazi's en islamistische terroristen''.

De Maizière oordeelde in tegenstelling tot zijn collega Maas dat ook in de toekomst topbijeenkomsten gehouden kunnen worden in grote steden. ''Iets anders zou een capitulatie door de rechtstaat betekenen.''

Arrestanten

Van de ruim vierhonderd gearresteerde relschoppers zitten er volgens Duitse media maandag nog 225 vast. De meeste arrestanten komen uit Duitsland, maar er zijn ook buitenlanders aangehouden zoals 37 Italianen en 25 Fransen en meerdere mensen uit Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland.

Juncker

Jean-Claude Juncker vindt kritiek achteraf op het optreden van de politie bij de rellen rond de G20-conferentie in Hamburg ''onrechtvaardig en onbegrijpelijk". Volgens de voorzitter van de Europese Commissie heeft ''elke politieagent zijn leven op het spel gezet".

''Dat verdient erkenning, niet kritiek," stelt de Luxemburger in een verklaring maandag. ''Ik wil de politie van Hamburg en de federale politie bedanken voor hun werk tijdens de G20-top. De inwoners van Hamburg die zondag hebben geholpen om de stad weer op te ruimen verdienen ook ons volste respect en waardering: Hamburg op zijn best!''