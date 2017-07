'Bouterse wil dat procureur-generaal Suriname opstapt'

Ook is de Raad van Ministers van dit besluit van Bouterse op de hoogte gesteld, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Het dringende verzoek van Bouterse hangt samen met het langlopende proces over de decembermoorden. De openbaar aanklager eiste vorige maand 20 jaar cel voor de president, die in december 1982 opdracht zou hebben gegeven vijftien politieke tegenstanders te vermoorden.

Bouterse eiste eerder dit jaar dat het proces werd stopgezet. De procureur-generaal gaf daar in eerste instantie gehoor aan, maar de rechter besloot dat dit niet meer kon omdat de zaak al zo lang loopt.

Overigens kan de president volgens de wet helemaal niet de procureur-generaal ontslaan; dit is in Suriname een functie voor het leven. De pg is de grote baas van alle openbaar aanklagers. Ook belast de Surinaamse grondwet de pg met het vervolgen van politieke ambtsdragers, zoals de president.

Proces vertragen

De Surinaamse president doet al jarenlang zijn best om het proces te vertragen of zelfs stop te zetten. Advocaat Hugo Essed, die de nabestaanden van de decembermoorden bijstaat, stelt maandag in een interview met de NOS dat deze nieuwe eis van Bouterse in deze trend past.

In de Surinaamse wet is juist vastgelegd dat een procureur-generaal voor het leven wordt benoemd om te voorkomen dat politici invloed op de rechtsgang kunnen uitoefenen. Er kan alleen worden ingegrepen als een pg zelf criminele activiteiten heeft verricht.

Tuchtstraf

Volgens de NOS kan de president ook een pg dwingen af te treden wanneer de noodtoestand in het land wordt uitgeroepen.

Bouterse riep vorige week ook al op de openbaar aanklager in de zaak, dus de man die de strafeis uitsprak, een tuchtstraf op te leggen. Ook in dit geval verwijt Bouterse de aanklager dat hij het proces niet heeft stopgezet toen de president dat eiste.