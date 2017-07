Europees parlement hekelt brexitvoorstel May

Leiders van grote fracties dreigen de scheidingsovereenkomst te verwerpen als EU-burgers na het Britse vertrek "minder gunstig worden behandeld dan vandaag’’, schrijft de brexitstuurgroep van het parlement onder leiding van de liberale fractievoorzitter Guy Verhofstadt maandag in een opiniestuk in prominente Europese kranten.

May stelde vorige maand voor EU-burgers die vijf jaar of langer legaal in het Verenigd Koninkrijk wonen de status van "onderdanen van een derde land" te geven, waarbij ze volgens de auteurs het risico lopen "tweederangsburgers" te worden. Hun wacht vooral onzekerheid en administratieve rompslomp, is de vrees.

Zo is onduidelijk hoe het na de brexit zit met bijvoorbeeld grensarbeid, de status van baby’s, de hoogte van collegegeld en de erkenning van diploma’s. Om er zeker van te zijn dat burgers hun rechten af kunnen dwingen, moet het Europees Hof van Justitie zijn rol ''voluit’’ kunnen spelen, als het aan het parlement ligt. "We zullen er nooit mee instemmen dat rechten met terugwerkende kracht worden afgenomen."

Onderhandelingen

Vorige maand begonnen de onderhandelingen in aanloop naar de brexit, die in principe eind maart 2019 een feit is. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei eerder over het Britse aanbod dat "meer ambitie, duidelijkheid en garanties" nodig zijn.

Verlenging van de onderhandelingsperiode is "gewoonweg ondenkbaar’’, aldus de auteurs, want dat zou betekenen dat in het Verenigd Koninkrijk in mei 2019 Europese verkiezingen zouden worden gehouden. Het stuk in onder meer El País, Le Soir, The Guardian en La Repubblica is ook ondertekend door de voorzitters van de groene, linkse en sociaal- en christendemocratische fracties.