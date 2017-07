Grote brand in overdekte markt Noord-Londen

Het gaat om een brand in Camden Lock Market, in de buurt van de wijk Camden Town in Noord-Londen. De markt bestaat uit meer dan duizend winkels, die variëren van piercingsshops, kringloopwinkels en juwelenzaken, en is populair onder toeristen.

Volgens de hulpdiensten staan drie verdiepingen en het dak van het gebouw in lichterlaaie. Er worden meer dan zeventig brandweermannen ingezet om het vuur te blussen.

Het is nog niet bekend of er gewonden of slachtoffers zijn.

Ooggetuigen vertellen aan de BBC dat het vuur snel om zich heen greep. In 2008 was in dezelfde wijk ook een grote brand. Niemand raakte toen gewond, maar de materiële schade was wel groot.