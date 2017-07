Kiescommissie Congo verwacht geen verkiezingen voor eind 2017

Dat heeft de voorzitter van de nationale kiescommissie van het land Corneille Nangaa laten weten in een interview met het Franse TV5Monde.

Het zou opnieuw uitstel betekenen van de verkiezingen, die oorspronkelijk al in december 2016 gehouden hadden moeten worden. Toen liep het mandaat van de huidige president Joseph Kabila af.

Politieke crisis

De DRC is al geruime tijd in de ban van een politieke crisis. Vorig najaar braken er in het land hevige protesten uit tegen Kabila, nadat hij bekend maakte de verkiezingen uit te willen stellen. Hij stelde dat het land er nog niet klaar voor was. Zou zouden er onder meer miljoenen niet-geregistreerde kiezers zijn die niet zouden kunnen stemmen.

Tegenstanders zagen in het uitstellen een poging van Kabila, sinds 2001 president van de DRC, om ook na het verstrijken van zijn termijn in december aan de macht te blijven. Bij de protesten, die hardhandig de kop in werden gedrukt, kwamen 32 mensen om het leven. Ook maakte minister van Financiën Pierre Kangudia bekend dat er geen geld is voor het organiseren van verkiezingen.

Vorig jaar december sloten politici van regering en oppositie een akkoord over het organiseren van verkiezingen voor het einde van 2017, maar de voorzitter van de kiescommissie acht het nu onwaarschijnlijk dat die datum wordt gehaald.