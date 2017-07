Republikeinse senatoren bespotten idee voor Amerikaans-Russische cyberdienst

De Amerikaanse president Donald Trump besprak de mogelijke samenwerking op het gebied van cyberveiligheid met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin tijdens de G20-top dit weekend in Hamburg.

Trump twitterde zondag dat de dienst vooral zou moeten toezien op hackeraanvallen tijdens verkiezingen. Volgens de president is de tijd gekomen om "constructief samen te werken met Moskou".

De uitspraak van Trump is opvallend, aangezien de Verenigde Staten ervan uitgaan dat Rusland zich gemengd zou hebben in de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat het hackers heeft ingezet om de Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton politiek te beschadigen.

Dom

De Republikeinse senatoren Lindsey Graham, John McCain en Mario Rubio reageerden bespottelijk op het idee voor een Amerikaans-Russische samenwerking op het gebied van cyberveiligheid.

"Het is niet het domste idee dat ik ooit gehoord heb, maar het komt vrij dicht in de buurt", zei Graham zondag in het NBC-programma Meet the Press. Rubio twitterde dat "samenwerken met Poetin aan een cyberbeveiligingsdienst hetzelfde is als samenwerken met Assad aan een eenheid die chemische wapens maakt".

McCain vond dat Trump Poetin er mee weg heeft laten komen, terwijl de Russische president "letterlijk geprobeerd heeft de uitslag van onze verkiezingen te beïnvloeden". "Ja het is tijd om verder te gaan, maar er moet een prijs betaald worden", aldus McCain tegenover de Amerikaanse zender CBS.

Chaos stichten

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zei zaterdag in een interview met CNN dat Trump er wel degelijk vanuit gaat dat Rusland zich gemengd heeft in de Amerikaanse verkiezingen. "Iedereen weet dat Rusland erachter zit, en zo ook Trump."

Volgens Haley sneed Trump het gevoelige onderwerp aan in zijn gesprek vrijdag met Poetin. "Ja, we weten dat je je met onze verkiezingen hebt bemoeid. Iedereen weet dat Rusland dit doet. Niet alleen in Amerika, maar ook op andere continenten. Het is een manier van chaos stichten", zou Trump hebben gezegd.