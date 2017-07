Belgische politie schrijft jaarlijks 650 boetes uit voor langzaam rijden

Dat blijkt volgens Belgische media uit cijfers die minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven. Hij deed dit naar aanleiding van vragen van een parlementariër.

Zo’n 150 boetes worden uitgedeeld omdat de chauffeurs onder de mininumsnelheid van 70 kilometer per uur zaten. De andere 500 boetes geven agenten aan bestuurders die "de normale gang van andere weggebruikers hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen reden toe is".

De automobilisten die worden beboet voor te langzaam rijden, zijn allemaal handmatig op de bon geslingerd. Verkeerscamera’s kunnen dit soort overtredingen niet registeren, omdat dan in het geval van een file alle auto’s op de weg als overtreders zouden worden gesignaleerd.

Forse inhaalslag

Oud-verkeersofficier van justitie Koos Spee stelt dat er in Nederland maar zelden boetes voor te langzaam rijden worden uitgedeeld. "We kennen in Nederland ook geen wettelijke minimumsnelheid meer", legt hij uit. "En in België zijn ze de afgelopen jaren met een forse inhaalslag bezig op dit gebied. Dat moet je wel meerekenen in deze cijfers."

Wel kent Nederland het zogenoemde 'artikel 5', waarmee weggebruikers kunnen worden bestraft die met hun lage tempo de rest van het verkeer in gevaar brengen.

Effectief bekeuren

"Maar dat soort processen-verbaal moeten handmatig worden uitgeschreven, inclusief motivatie waaróm iemand gevaarlijk bezig was", legt Spee uit. "Het kost relatief veel tijd en levert relatief weinig op. De Nationale Politie heeft al niet genoeg agenten om alle hardrijders effectief te bekeuren."

De oud-verkeersofficier bevestigt overigens wel dat langzaam rijden op de snelweg zeer gevaarlijk kan zijn.