Honderdduizenden Turken protesteren tegen regering-Erdogan

De massabetoging in de wijk Maltepe in Istanbul vormde het slotstuk van een mars van de grootste oppositiepartij van Turkije, de CHP, die bedoeld is als protest tegen de islamitische-conservatieve regering.

Op 15 juni begon oppositieleider Kemal Kilicdaroglu aan een wandeltocht van 450 kilometer. Met zijn mars wilde hij protest aantekenen tegen het zonder aanklacht gevangen zetten van een van zijn parlementariërs. Gaandeweg sloten tienduizenden mensen zich aan bij de mars, die zich geleidelijk ontpopte tot het grootste protest tegen president Erdogan en zijn beleid in jaren.

Deelnemers aan de massabetoging zwaaiden met vlaggen met daarop woord 'gerechtigheid'. verwijzend naar de in hun ogen ongerechte arrestatie van CHP-lid Enis Berberoglu. Hij werd in juni veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar wegens vermeende spionagepraktijken.

Naar schatting woonden zo'n honderdduizenden mensen het protest zondag bij. In het stadsdeel zijn zware veiligheidsmaatregelen van kracht, en zeker 15.000 politieagenten op de been.

Coup

Het is deze week een jaar geleden dat er een mislukte staatsgreep werd gepleegd in Turkije. In de dagen volgend op de couppoging werden tienduizenden ambtenaren ontslagen of op non-actief gesteld. Inmiddels staat de teller op 110.000 ontslagen ambtenaren.