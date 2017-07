Zoon Trump bevestigt ontmoeting met Russische advocaat tijdens campagne

Dat meldt de New York Times zaterdag op basis van verzamelde documenten en interviews met betrokken personen.

De bijeenkomst vond op 9 juni 2016 plaats in de Trump Tower in New York, en zou de eerste particuliere ontmoeting zijn geweest tussen Russiche afgevaardigen en personen die nauwe banden onderhouden met Trump. Naast Donald Trump Jr. en schoonzoon Jared Kushner zou ook Trumps campagneleider Paul Manafort aanwezig zijn geweest.

Volgens de Amerikaanse krant bevestigen woordvoerders van Trump Jr. en Kushner de ontmoeting. In een verklaring spreekt Trumps zoon over “een kort kennismakingsgesprek dat voornamelijk ging over de adoptie van Russische kinderen door Amerikanen, een samenwerkingsverband dat door de Russische regering werd beëindigd.” Of ook de verkiezingscampagne ter sprake kwam is niet bekend.

Geheim communicatiekanaal

Het is de eerste keer dat Donald Trump Jr. een gesprek met een Russische afgevaardigde bevestigd. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, ligt daarentegen al geruime tijd onder vuur in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen. Zo zou hij in december 2016 onder meer een geheim communicatiekanaal met de Russen hebben willen opzetten. Tijdens de verkiezingscampagne onderhield hij contact met de Russische ambassadeur Sergei Kisljak.

Trump en Poetin ontmoetten elkaar vrijdag tijdens de G20-top in Hamburg, en spraken daar onder meer over de mogelijke Russiche inmeniging in de Amerikaanse verkiezingen. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley gaat Trump er wel degelijk vanuit dat Rusland erachter zit.