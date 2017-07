Trump gaat volgens VN-ambassadeur uit van Russische inmenging verkiezingen

Dat stelt de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zaterdag in een interview met CNN. "Iedereen weet dat Rusland erachter zit, en zo ook Trump."

Haley wordt gevraagd naar de ontmoeting tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin tijdens de G20-top in Hamburg. In dat gesprek sneed Trump gelijk het gevoelige onderwerp aan. Volgens Haley om aan Poetin duidelijk te maken: "Ja, we weten dat je je met onze verkiezingen hebt bemoeid. Iedereen weet dat Rusland dit doet. Niet alleen in Amerika, maar ook op andere continenten. Het is een manier van chaos stichten."

Trump heeft zich nooit duidelijk over de kwestie uitgesproken. Ook na de ontmoeting met Poetin, die alles ontkende, bleef het onduidelijk of Trump de Russen iets verwijt. Volgens Poetin zou zijn Amerikaanse ambtsgenoot zich hebben neergelegd bij zijn antwoorden.

Trump en Poetin ontmoetten elkaar vrijdag tijdens de G20-top in Hamburg. Ze spraken onder meer over Oekraïne, terrorisme en cyber-veiligheid. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee als staatshoofden.

Het volledige interview met Haley over de kwestie wordt zondagochtend lokale tijd uitgezonden op CNN.