Egyptische leger slaat terug na aanslag in Sinaï

Het ministerie stelt dat gewapende mannen het vuur openden op de politie toen die een trainingskamp voor militanten in het gouvernement Ismaïlia naderde. De politie schoot terug en doodde veertien militanten.

Ook schoten Egyptische troepen twee mannen dood in de buurt van de stad Gizeh. Het ministerie noemde de gedode mannen "terroristen op de vlucht."

Sinaï

Vrijdag werden 23 Egyptische militairen gedood door een bomaanslag op een controlepost van het leger in Noord-Sinaï. Minstens 26 militairen raakten gewond. Twee voertuigen werden door zelfmoordterroristen tot ontploffing gebracht toen ze langs de controlepost reden in een gebied tussen Rafah en Sheikh Zuweid. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanslag. Het was de bloedigste aanval op veiligheidstroepen in jaren.

Zaterdag kwamen twee politieagenten om het leven en raakten er negen gewond toen hun gepantserde voertuig werd opgeblazen in de Sinaï, meldde het Egyptische staatspersbureau MENA.

IS is in het noordoosten van de Sinaï zeer machtig. Sinds de opkomst van de groep zijn honderden militairen en politieagenten gedood.