G20-landen houden vast aan klimaatakkoord na vertrek VS

De leiders van de twintig grootste of opkomende economieën waren lang in gesprek over het compromis.

Bondskanselier Angela Merkel sloot zaterdagmiddag de tweedaagse top af. De gastvrouw liet vooraf weten niet te willen dat 'haar' top mislukte en deed er alles aan om alle landen op één lijn te krijgen. Vrijdag noemde zij de gesprekken nog "erg lastig".

Merkel liet weten het besluit van Trump te betreuren, maar was tevreden over het feit dat de andere landen nog altijd stevig achter het akkoord staan.

De Franse president Emmanuel Macron stelde dat zijn land op 12 december gastheer zal zijn voor een nieuwe topconferentie over de voortgang van het klimaatverdrag. "Op 12 december, twee jaar na de overeenkomst van Parijs, zal ik een top bijeenroepen over verdere te nemen maatregelen voor het klimaat. En met name de financiële kant daarvan."

Handel

Ook werd er uitgebreid gesproken over internationale handel. De landen hebben afgesproken om protectionisme tegen te gaan, maar erkennen tevens dat er 'legitieme instrumenten' zijn om handelsverstoringen te bestrijden.

De G20-top in Hamburg werd de afgelopen dagen en nachten ontsierd door hevige rellen. Merkel beloofde de slachtoffers van de ongeregeldheden een schadevergoeding, ze noemde daarbij geen concrete bedragen.

Oekraïne

Het overleg zaterdag tussen Merkel, president Emmanuel Macron van Frankrijk en de Russische president Vladimir Poetin over het militaire conflict in Oekraïne heeft tijdens de G20-top in Hamburg nog geen doorbraak opgeleverd. Volgens Merkel verliepen de gesprekken "zeer, zeer moeizaam". De landen zullen met elkaar contact houden over de situatie. Dat zal eerst vooral telefonisch gebeuren, zegt Merkel.

Hoewel er in 2015 in Minsk een akkoord werd bereikt over een staakt-het-vuren, is het geweld in de oostelijke regio's Donetsk en Loehansk sindsdien niet helemaal geluwd. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan het bestand te schenden.

Tillerson

Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vliegt zondag naar Kiev. Hij is in het gezelschap van Kurt Volker, de voormalige Amerikaanse NAVO-ambassadeur, die onlangs is benoemd door de VS als Oekraïnegezant. Samen gaan zij proberen het vredesproces op gang te krijgen.

De Amerikaanse inmenging is tegen de zin van Frankrijk. Macron zei eind vorige maand dat de Minsk-akkoorden de basis moeten blijven voor een oplossing van het conflict.

Het zou een fout zijn om weer van voren af aan te beginnen en de VS bij de besprekingen te betrekken, aldus de Franse president.

Verbazing

De Trumpfamilie heeft in Hamburg verbazing en kritiek gewekt tijdens een werksessie van de G20-leiders. Ivanka, de dochter van de Amerikaanse president, nam tijdelijk haar vaders plaats in toen hij voor een bilaterale afspraak de vergaderzaal verliet.

Ook Melania, de echtgenote van Trump, dook op een gegeven moment in de zaal op. Zij voegde zich bij de Amerikaanse delegatie terwijl de president op zijn officiële plek bleef zitten.

Op foto’s is Ivanka te zien tussen de Chinese president Xi Jinping en de Britse premier Theresa May in. Volgens een functionaris verving ze haar vader twee keer, zonder overigens het woord te nemen.

De G20-leiders kunnen stafmedewerkers meebrengen en die inzetten om hun baas even te vervangen. Ivanka is adviseur van de president. Het is hoogst ongebruikelijk dat staatshoofden of regeringsleiders familie in de zaal stallen.