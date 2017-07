Nacht vol zware rellen in Hamburg vanwege G20-top

Winkels werden geplunderd en barricades in brand gestoken. Ook motorvoertuigen, vuilnisemmers en fietsen gingen volgens de politie in vlammen op.

De politie verrichtte zeker dertien arrestaties. Eerder op vrijdagavond waren al 83 mensen aangehouden. Volgens het korps in de Noord-Duitse stad is niemand zwaargewond geraakt.

Het is niet duidelijk hoeveel demonstranten letsel hebben opgelopen. Volgens de Hamburgse brandweer hebben de actievoerders eigen hulpverleners die gewonden verzorgen zodat de lokale autoriteiten geen kijk hebben op aantallen.

Waterkanonnen

In de wijk Schanzenviertel in Hamburg plunderden zo'n vijfhonderd demonstranten een supermarkt. De wijk, waar onder andere het linkse autonomen centrum Rote Flora is gevestigd, is sinds vrijdag het toneel van confrontaties tussen de politie en anti-G20-demonstranten.

Vermomde demonstranten liepen rond met ijzeren staven, katapulten en molotovcocktails. De politie gebruikte waterkanonnen om de groepen relschoppers uiteen te drijven.

Het metrostation werd voor enige tijd gesloten, maar is inmiddels weer open. Volgens de politie zijn 197 politieagenten gewond geraakt tijdens de rellen. De politie meldde zaterdagmorgen dat de rust in en rond de Schanzenviertel was teruggekeerd.

Muur

Vrijdagochtend raakten elf demonstranten zwaargewond toen een hek op een muur waar zij in waren geklommen het begaf. De demonstranten maakten een val van ongeveer vier meter, zegt de brandweer.

De muur stond rond een bedrijf waar de actievoerders naar binnen wilden. Bij elkaar werden dertien actievoerders naar het ziekenhuis gebracht. Veel van hen hadden wonden aan het hoofd.

De G20 vergaderen vrijdag en zaterdag in Hamburg. Donderdag braken de eerste rellen uit en raakten anti-G20-actievoerders slaags met de politie.