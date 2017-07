Zeker 15 doden door overstromingen in zuiden Japan

Als gevolg van de zware regenval van de afgelopen dagen zijn veel rivieren in het zuiden van Japan buiten hun oever getreden. Met name de provincie Kyushu, het zuidelijkst gelegen grote eiland van het land, is zwaar getroffen. Naar schatting zijn minstens zeshonderd mensen afgesloten van de buitenwereld.

Volgens lokale media vielen twaalf van de doden in de stad Asakura, in de prefectuur Fukuoka. Daar werden deze week bijna vierhonderdduizend mensen geëvacueerd, en opgevangen in scholen en overheidsgebouwen.

De regering heeft in de zoektocht naar vermisten twaalfduizend soldaten en reddingswerkers ingezet.