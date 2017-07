Relschoppers hebben vrijdagmorgen, de eerste dag van de G20-top, in Hamburg auto's in brand gestoken. Dat gebeurde onder meer bij het Hamburg-Altona-station waar met molotovcocktails is gegooid. © ANP

Tal van extreemlinkse en anarchistische groepen willen de internationale economische topconferentie van de G20, vrijdag en zaterdag, verstoren. Activisten blokkeren op verschillende plekken in de stad kruispunten. © ANP

Voor de top is een veiligheidszone ingesteld. Het station Hamburg-Altona ligt daar ten westen van. Het is vrijdag ook tot ongeregeldheden gekomen op een station in de zuidoostelijke wijk Veddel. © ANP

