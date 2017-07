Bijna tweehonderd agenten gewond in Hamburg door rellen

Volgens de Hamburgse brandweer hebben de actievoerders eigen hulpverleners die gewonden verzorgen zodat de lokale autoriteiten geen kijk hebben op aantallen.

Wel zijn vrijdagochtend zeker elf demonstranten zwaargewond geraakt toen een hek op een muur waar zij in waren geklommen het begaf. De demonstranten maakten een val van ongeveer vier meter, zegt de brandweer.

De muur stond rond een bedrijf waar de actievoerders naar binnen wilden. Bij elkaar werden dertien actievoerders naar het ziekenhuis gebracht. Veel van hen hadden wonden aan het hoofd. De hulpdiensten rukten uit met twaalf brandweervoertuigen, vijf noodwagens van artsen en twee blusvoertuigen van de brandweer.

Plunderingen

In de wijk Schanzenviertel in de stad hebben demonstranten twee winkels geplunderd. Volgens de politie vielen de daders binnen bij een kruidenier en een drogisterij.

De wijk, waar onder andere het linkse autonomen centrum Rota Flora is gevestigd, is al urenlang toneel van confrontaties tussen de politie en anti-G20-demonstranten. Die hebben in de straten barricades opgeworpen en in brand gestoken. Vermomde demonstranten lopen met ijzeren staven en catapults rond. De politie gebruikt waterkanonnen om de groepen relschoppers uiteen te drijven.

Aanhoudingen

De G20 vergaderen vrijdag en zaterdag in Hamburg. Donderdag braken de eerste rellen uit en raakten anti-G20-actievoerders slaags met de politie. Tot vrijdagavond even voor 23.00 uur had de politie 83 mensen gearresteerd. Van hen zitten er 19 vast.