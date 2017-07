Trump en Poetin ontmoeten elkaar in Hamburg tijdens G20-top

Volgens Trump verliep de ontmoeting "heel goed". "We hebben veel dingen besproken".

De Amerikaanse leider twitterde vrijdag dat hij ernaar uitziet. "Ik kijk naar alle ontmoetingen met wereldleiders uit, inclusief mijn ontmoeting met Vladimir Poetin. We hebben veel te bespreken."

Polen

Trump heeft donderdag de verdenkingen wat betreft de Russische hackpogingen tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2016 opnieuw afgezwakt. Hij zei dat "niemand zeker weet wat er is gebeurd".

''Ik denk dat Rusland erachter kan zitten, maar mensen in andere landen manipuleren ook. Ik wil geen namen noemen, maar ik denk dat er een heleboel mensen zijn die zich zo in zaken mengen'', zei Trump.

Eerder op donderdag bekritiseerde Trump Rusland als een "destabiliserende factor" wat betreft Polen. Trump beloofde Polen steun in het geval dat Rusland een bedreiging gaat vormen. Een woordvoerder van het Kremlin betreurde dat en zei dat er weinig wederzijds begrip is tussen Moskou en Washington.

Tillerson

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson liep op de top vooruit door bereidheid te tonen met Rusland samen te werken in het conflict in Syrië. Rusland en de VS hebben onenigheid over Syrië mede als gevolg van Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische strijdkrachten die door Rusland worden gesteund.

Tijdens de G20-top komen de negentien belangrijkste economieën ter wereld en de Europese Unie bijeen om het over verschillende economische onderwerpen te hebben. Nederland is geen lid, maar is wel als speciale gast uitgenodigd. Premier Mark Rutte en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zijn aanwezig.