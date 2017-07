Trump en Poetin bespreken wapenstilstand delen Syrië tijdens G20-top

Het staakt-het-vuren moet op 9 juli van kracht worden, zei de Russische bewindsman Sergej Lavrov. De Jordaanse regering maakte via staatspersbureau Petra bekend het bestand te steunen, dat zou gelden voor het zuidwesten van Syrië.

De Amerikaanse minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) had voor zijn vertrek naar Hamburg al aangegeven dat de VS bereid waren met Rusland te praten over mogelijkheden om Syrië te stabiliseren. Hij verwees toen onder meer naar de mogelijkheid om vliegverboden in te stellen in bepaalde gebieden; zogeheten no fly zones.

Ook de mogelijke Russische inmenging betreft de Amerikaanse verkiezingen afgelopen november kwam ter sprake. Volgens Tillerson hadden beide "een erg stevige en lange discussie over dat onderwerp".

"President Poetin ontkende een dergelijke betrokkenheid, zoals hij volgens mij in het verleden ook heeft gedaan", zei Tillerson. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat het vorig jaar hackers heeft ingezet om de Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton politiek te beschadigen. Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat de Russische regering wel degelijk heeft geprobeerd de uitkomst van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Verder bespraken de twee wereldleiders onderwerpen als Oekraïne, terrorisme en cyber-veiligheid. Het was de eerste ontmoeting tussen Trump en Poetin als staatshoofden. Het gesprek duurde in totaal twee uur en zestien minuten, ruim anderhalf uur langer dan vooraf was gepland.

Polen

Trump heeft donderdag de verdenkingen wat betreft de Russische hackpogingen tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2016 opnieuw afgezwakt. Hij zei dat "niemand zeker weet wat er is gebeurd".

''Ik denk dat Rusland erachter kan zitten, maar mensen in andere landen manipuleren ook. Ik wil geen namen noemen, maar ik denk dat er een heleboel mensen zijn die zich zo in zaken mengen'', zei Trump.

Eerder op donderdag bekritiseerde Trump Rusland als een "destabiliserende factor" wat betreft Polen. Trump beloofde Polen steun in het geval dat Rusland een bedreiging gaat vormen. Een woordvoerder van het Kremlin betreurde dat en zei dat er weinig wederzijds begrip is tussen Moskou en Washington.

Tillerson

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson liep op de top vooruit door bereidheid te tonen met Rusland samen te werken in het conflict in Syrië. Rusland en de VS hebben onenigheid over Syrië mede als gevolg van Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische strijdkrachten die door Rusland worden gesteund.

Ook terroristische propaganda staat op de agenda. De leiders van de G20 hebben gezamenlijk afgesproken om druk uit te oefenen op internet- en socialmediabedrijven om te zorgen dat "foute" boodschappen (automatisch) worden gewist. "We zullen duidelijk maken dat we snelle verwijdering verwachten”, zei bondskanselier Angela Merkel vrijdag in Hamburg.

Tijdens de G20-top komen de negentien belangrijkste economieën ter wereld en de Europese Unie bijeen om het over verschillende economische onderwerpen te hebben. Nederland is geen lid, maar is wel als speciale gast uitgenodigd. Premier Mark Rutte en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zijn aanwezig.