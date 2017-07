Merkel vraagt wereldleiders om compromissen bij opening G20-top

Vlak daarvoor had Merkel de leiders - onder wie de Amerikaanse, Chinese, Russische en Franse presidenten én premier Mark Rutte - op een rode loper in het Hamburgse Beurs- en Congrescentrum ontvangen.

Duitsland is dit jaar voorzitter van de G20 - de negentien rijkste landen plus de Europese Unie.

Betogers en relschoppers slaagden er niet in de hoge gasten te hinderen op hun weg naar het Hamburgse Beurs- en Congrescentrum. De Amerikaanse president Trump moest wel een stuk omrijden.

Trump heeft om 15.45 uur zijn eerste ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse leider twitterde vrijdag dat hij ernaar uitziet. De twee leiders schudden elkaar de hand aan het begin van de top. De Saudische koning Salman heeft afgezegd. De Braziliaanse president Temer deed dat ook, maar is toch gekomen.

Meedogenloos

EU-president Donald Tusk zei voorafgaand aan de top gezegd dat mensensmokkelaars ''meedogenloos" moeten worden aangepakt. ''We moeten op internationaal niveau meer doen om het businessmodel van die smokkelaars te breken", aldus Tusk.

Tusk riep de leiders van de twintig leidende economieën in de wereld op om een internationale sanctielijst, bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, op te stellen voor individuele mensensmokkelaars. Hun tegoeden zouden dan worden bevroren en er kan een reisverbod tegen hen worden ingesteld.

''Het smokkelen van migranten is georganiseerde handel. Vorig jaar ging daar in Libië 1,6 miljard dollar in om", aldus Tusk. ''De winst wordt gebruikt om bepaalde delen van Libië onder controle te houden.

De smokkelaars werken ook samen met terroristen en ondermijnen de stabilisatie van Libië. En bovenal gaan er onschuldige levens verloren."

Verdronken

Dit jaar zijn volgens Tusk meer dan tweeduizend mensen verdronken die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. ''Het aantal mensen dat in de woestijn sterft is zelfs nog groter."

''We zijn hier niet alleen bij betrokken vanwege de migratiedruk op Europa. Dit is een humanitaire kwestie. Een concrete maatregel als zo'n sanctielijst is wel het minste wat we op internationaal niveau kunnen doen."

Migratie en samenwerking met Afrika staan op de agenda van de G20. Voor een internationale VN-lijst is instemming van de VN-Veiligheidsraad nodig. In Hamburg zijn alle leiders van de vijf permanente leden daarvan aanwezig: de VS, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.