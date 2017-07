Relschoppers stichten brand in Hamburg op eerste dag G20-top

De politie heeft het publiek opgeroepen het station te mijden en zich niet te mengen onder de 'chaoten', de relschoppers.

Tal van extreemlinkse en anarchistische groepen willen de internationale economische topconferentie van de G20, vrijdag en zaterdag, verstoren. Activisten blokkeren op verschillende plekken in de stad kruispunten.

Voor de top is een veiligheidszone ingesteld. Het station Hamburg-Altona ligt daar ten westen van. Het is vrijdag ook tot ongeregeldheden gekomen op een station in de zuidoostelijke wijk Veddel.

Centrum

In het centrum van de stad slaagde oproerpolitie erin een groep van circa tweehonderd betogers tegen te houden bij de Sint Michaeliskerk. De Duitse autoriteiten vrezen dat er naar schatting achtduizend gewelddadige relschoppers op de G20 top in Hamburg afkomen, naast vele tienduizenden extreemlinkse betogers.

Er zijn om die reden zo'n twintigduizend agenten op de been om de staatshoofden en regeringsleiders vrijdag en zaterdag te beveiligen. Donderdagavond raakten demonstranten al slaags met de politie, er waren toen al verschillende demonstraties in de stad georganiseerd.

Tijdens de rellen raakten 111 agenten gewond. De politie hield bijna dertig mensen aan, van wie er vijftien zijn vastgezet, melden de autoriteiten vrijdag. Volgens activisten zijn er ook veel betogers gewond geraakt, onder wie een aantal zeer ernstig.

Er is veel schade aangericht aan geparkeerde auto's, winkels en een gerechtsgebouw. De rellen, veroorzaakt door de extreemlinkse protestactie 'Welkom in de hel', duurden de hele nacht. Vrijdagmorgen zijn relschoppers ook weer op pad en stichtten brand in auto's zoals in de chique Elbchaussee. Daar zijn volgens ooggetuigen tussen de twintig en dertig auto's in vlammen opgegaan.

Top

De G20-top staat zoals gebruikelijk in het teken van verschillende economische onderwerpen, maar gastvrouw en bondskanselier Angela Merkel gaf voorafgaand al aan dat het klimaat een belangrijke rol gaat spelen tijdens de top.

Veel aandacht gaat uit naar de komst van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.