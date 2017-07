VN-onderhandelingen Cyprus-conflict lopen stuk

''Het spijt mij heel erg dat, ondanks sterke betrokkenheid van alle delegaties, de conferentie over Cyprus is afgesloten zonder dat er een akkoord is bereikt.'', zei hij na afloop. De VN-baas was donderdag ingevlogen om de Griekse en Turkse Cyprioten te helpen om tot een akkoord te komen.

Guterres wilde niet ingaan op de redenen waarom de onderhandelingen waren mislukt. Volgens hem waren er op verschillende gebieden grote verschillen. Het eiland is in twee delen gescheiden sinds de komst van Turkse militairen in het noordelijk deel in juli 1974.