Confrontatie tussen demonstranten en politie voor G20-top Hamburg

In het zwarte verklede demonstranten gooiden met waterflesjes naar de politie, die vervolgens waterkanonnen inzette.

De demonstranten, veelal anti-kapitalisten, protesteren tijdens een zogenaamde 'Welcome to Hell-demonstratie'. De demonstratie is gericht tegen de wereldleiders die te gast zijn op de G20-top. In totaal zijn 20.000 agenten op de been.

De politie in Hamburg roept op Twitter demonstranten op om naar huis te gaan. Eerder waarschuwde het al om niet gemaskerd de straat op te gaan. "Vreedzaam protest ziet er anders uit"', aldus de politie. "Wij vragen alle vreedzame demonstranten ruime afstand te nemen van de gemaskerden."

Volgens de Hamburgse politie zijn agenten in verschillende delen in de stad aangevallen en is op meerdere plekken schade aangericht. Ook vloog een auto in brand.

De politie zegt nog niet te kunnen melden hoeveel mensen zijn aangehouden en of er gewonden zijn gevallen.

Nederlanders

Een bus met zo'n dertig Nederlandse actievoerders die op weg was naar Hamburg, heeft uren vastgestaan bij de grensovergang bij De Lutte op de A1. De activisten mogen naar eigen zeggen Duitsland niet in omdat een aantal van hen bekend is bij de Nederlandse politie.

Volgens een van de actievoerders zijn de bus en persoonlijke bezittingen doorzocht. Er is niets gevonden. De Duitse politie heeft de paspoorten ingenomen, die krijgen de actievoerders terug als ze onder politiebegeleiding vertrekken naar Nederland. De activisten hebben aangeven dat ze dat in de loop van de donderdagavond zullen doen. Duitsland heeft verscherpte grenscontroles ingevoerd voor de G20-top.

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft voorafgaand aan de top donderdagavond met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken. Het gesprek ging onder andere over Noord-Korea, het Midden-Oosten en Oekraïne.

De jaarlijkse Groep van 20-bijeenkomst vindt op 7 en 8 juli in Hamburg plaats. Deze 'G20' bestaat uit negentien landen en de Europese Unie, geselecteerd op de meest toonaangevende economieën en de politieke zwaargewichten wereldwijd.

Nederland is dit jaar uitgenodigd door Duitsland en wordt vertegenwoordigd door premier Mark Rutte, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken).