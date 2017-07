Confrontatie tussen demonstranten en politie voor G20 Hamburg

Direct nadat de mars werd beëindigd braken er in verschillende delen van Hamburg rellen uit. In het zwart geklede demonstranten werden tegengehouden door de politie, omdat zij hun gezichten hadden afgedekt. Dat was niet toegestaan. In reactie gooiden de demonstranten met waterflesjes en stenen, waarop de politie waterkanonnen inzette.

Vijf politieagenten moesten behandeld worden in het ziekenhuis. Ten minste 76 agenten raakten lichtgewond, maakten de autoriteiten vrijdagochtend bekend. Linkse organisaties spreken op sociale media over meer dan honderd gewonde demonstranten, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Twee piloten van een politiehelikopter raakten gewond, nadat er met een laser in hun ogen was geschenen, waardoor ze niet meer verder konden vliegen.

De organisatoren van de protestmars melden dat er tussen de tien en twintig betogers zijn opgepakt. Volgens de politie vonden er aan het begin van de nacht op diverse plekken in de stad nog vernielingen en brandstichtingen plaats, maar werd het na middernacht geleidelijk rustiger in de stad.

Anti-kapitalisten

Op het hoogtepunt van de demonstratie telde de politie ongeveer achtduizend gewelddadige demonstranten. Dat aantal is precies wat vooraf werd verwacht.

De demonstranten, veelal anti-kapitalisten, protesteerden tijdens een zogenaamde 'Welcome to Hell-demonstratie'. De demonstratie was gericht tegen de wereldleiders die te gast zijn op de G20-top. In totaal zijn 20.000 agenten op de been in de Noord-Duitse stad

Volgens de autoritenten wierpen gemaskerde betogers in de wijken St. Pauli en Altona op enkele plekken blokkades op in de straten, waarvan enkele in brand werden gestoken. Een groep van ongeveer tweehonderd betogers vernielde auto's. Zeker één auto vloog in brand. Ook werden voertuigen van de hulpdiensten vernield.

De organisatoren van de protestmars beschuldigen de politie van buitenproportioneel optreden. Volgens hen trad de politie al op voordat de demonstranten de kans kregen hun gezichtsbedekking af te doen.

Vreedzaam

De politie riep demonstranten via Twitter op om naar huis te gaan. Eerder circuleerde al een waarschuwing om niet gemaskerd de straat op te gaan. "Vreedzaam protest ziet er anders uit"', zei de politie. "Wij vragen alle vreedzame demonstranten ruime afstand te nemen van de gemaskerden."

Nederlanders

Een bus met zo'n dertig Nederlandse actievoerders die op weg was naar Hamburg, heeft uren vastgestaan bij de grensovergang bij De Lutte op de A1. De activisten mogen naar eigen zeggen Duitsland niet in omdat een aantal van hen bekend is bij de Nederlandse politie.

Volgens een van de actievoerders zijn de bus en persoonlijke bezittingen doorzocht. Er is niets gevonden. De Duitse politie heeft de paspoorten ingenomen; die kregen de actievoerders toen ze onder politiebegeleiding terugreisden naar Nederland. Duitsland heeft verscherpte grenscontroles ingevoerd voor de G20-top.

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft voorafgaand aan de top donderdagavond met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken. Het gesprek ging onder andere over Noord-Korea, het Midden-Oosten en Oekraïne.

Zwaargewichten

De jaarlijkse G20-top vindt vrijdag en zaterdag in Hamburg plaats. Deze 'G20' bestaat uit negentien landen en de Europese Unie, geselecteerd op de meest toonaangevende economieën en de politieke zwaargewichten wereldwijd.

Nederland is dit jaar uitgenodigd door Duitsland en wordt vertegenwoordigd door premier Mark Rutte, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken).