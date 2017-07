Europees Parlement wil gesprekken over Turkse toetreding stopzetten

Dat heeft het parlement donderdag besloten.

De invloed die het parlement op dit traject heeft, is overigens beperkt. Turkije liet donderdag al weten niets te voelen voor het afbreken van de gesprekken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het besluit van het parlement is gebaseerd op "valse claims en aannames". De Turkse premier Binali Yildirim voegde hier later op de dag nog aan toe dat de beslissing niet "van waarde is" voor Turkije.

In Turkije vond in april een referendum plaats waarin Erdogan de wetswijziging aan het volk voorlegde. Een nipte meerderheid stemde vóór zijn plan om de ambtstermijn van de president te verlengen en de macht van het parlement in te perken.

Sterk en stabiel

De nieuwe wetgeving moet in 2019 ingaan. Erdogan stelt met de nieuwe wetten een "sterk en stabiel" Turkije te beginnen dat "economisch stabiel is en terrorisme goed kan bestrijden". Tegenstanders stellen dat Erdogan in de praktijk alleenheerschappij krijgt door de nieuwe wetten.

Bovendien constateerden Europese waarnemers talloze grote ongeregeldheden tijdens de stembusgang. De verkiezing zou op grote schaal onder oneerlijke omstandigheden zijn verlopen.

Mislukte coup

Turkije wil nog steeds graag lid worden van de Europese Unie, maar hiervoor zal het land eerst aan een groot aantal voorwaarden moeten voldoen, zoals persvrijheid en eerlijke rechtspraak. Dit zijn juist twee zaken die Erdogan het laatste jaar, sinds de mislukte militaire coup vorige jaar, flink heeft ingeperkt.

De Raad van Europa, die de mensenrechten in Europa in de gaten houdt, bekritiseerde Turkije onlangs fel vanwege de verslechterde situatie op het gebied van minderheden en vrouwen in het land. Turkije diende het eerste verzoek om lid te worden van de Europese Unie een halve eeuw geleden in.