Kinderpornoforum met 87.000 leden opgerold

Het forum werd niet alleen gebruikt voor het uitwisselen van foto's, maar ook voor het maken van afspraken om kinderen seksueel te misbruiken.

"Naast de pornografische foto's en video's werden ook geluidsopnames uitgewisseld van seksuele mishandeling van kinderen, waaronder peuters", aldus de openbaar aanklager uit Frankfurt.

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft het oprollen van het platform Elysium donderdag bekendgemaakt. Het forum bestond sinds eind vorig jaar.

Een 39-jarige Duitser was waarschijnlijk de beheerder van het forum. Hij is op 12 juni opgepakt. Zijn huis is doorzocht en de servers van Elysium zijn in beslag genomen. De meeste verdachten komen uit Duitsland en Oostenrijk. Het is niet bekend of onder de verdachten ook Nederlanders zijn. Ook is onbekend of er nog meer verdachten zijn opgepakt.

Het dark web is een verborgen deel van het internet dat alleen bereikbaar is met speciale software. Die software verhult zowel de identiteit van de gebruiker als de locatie van de bezochte websites, waardoor het voor autoriteiten moeilijk kan zijn om op te treden tegen illegale activiteiten op het dark web.