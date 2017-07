Trump trapt Europese reis af in Polen

De ontmoeting met Duda vindt plaats voorafgaand aan een top met twaalf Centraal- en Oost-Europese leiders.

Zij willen onder meer van Trump weten hoe hij denkt dat ze minder afhankelijk van Russische energie kunnen worden. Trump komt naar verwachting met plannen voor de export van Amerikaans vloeibaar gas naar de regio.

Hij geeft donderdagochtend samen met Duda een persconferentie. Daarna houdt hij in Warschau een redevoering bij het monument dat herinnert aan de opstand in de gehavende stad tegen de Duitse bezetters in 1944.

Trans-Atlantische relaties

Veel Oost-Europeanen hopen dat Trump in zijn speech de 'trans-Atlantische relaties' bevestigt en dat hij zijn kritiek op de NAVO tempert. Sinds de crisis in Oekraïne in 2014 escaleerde, voelen Baltische staten en Polen zich bedreigd door Rusland.

Na de toespraak gaat Trump naar Hamburg voor een diner in het hotel Atlantic met bondskanselier Angela Merkel. Vrijdag en zaterdag zijn in deze havenstad wereldleiders bijeen voor een top van de G20.

Luchtdoelraketten

De Amerikaanse regering liet woensdag weten Patriot-luchtdoelraketten aan Polen te gaan verkopen.

Een principeovereenkomst werd volgens de Poolse minister van Defensie Antoni Macierewicz woensdagavond ondertekend in Washington, aan de vooravond van het bezoek van president Donald Trump aan de NAVO-bondgenoot.

De Patriot-raketten worden aan Polen geleverd "in de modernste configuratie", zei de minister.

Polen liet in maart weten acht Patriot-batterijen te willen aanschaffen, voor in totaal 6,7 miljard euro. De aankoop is onderdeel van een grondige modernisering van de Poolse krijgsmacht.