Vierhonderdduizend Japanners geëvacueerd na hevige regenval

In de prefectuur Fukuoka zijn 375.000 mensen geëvacueerd, die worden opgevangen in scholen en overheidsgebouwen in hoger gelegen gebieden. Er is zeker één dode gevallen. In de buurt van Hiroshima trof de politie een verdronken 93-jarige man aan in een rivier.

Meteorologen voorspellen dat de zware regenval nog zeker tot donderdag aanhoudt. Eerder deze week moesten ook in China honderdduizenden mensen hun huis uit door overstromingen als gevolg van zware regenval.