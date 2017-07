Lichaam van overleden Franse politica Veil bijgezet in Panthéon

De vorige week overleden Veil werd herdacht met een militaire ceremonie in Hôtel National des Invalides in Parijs. Onder de prominente gasten waren onder meer de Franse president Emmanuel Macron en diens voorgangers François Hollande en Nicolas Sarkozy. Onder de sprekers waren twee zonen van Veil.

In het Panthéon in de Franse hoofdstad zijn in het verleden veel beroemde Fransen bijgezet, waaronder schrijvers Emile Zola, Victor Hugo en Alexandre Dumas. Veil is pas de vierde vrouw die op basis van haar verdiensten wordt bijgezet. Nobelprijswinnaar Marie Curie was in 1995 de eerste.

Concentratiekampen

Veil was behalve politica en strijdster voor vrouwenrechten ook een van de weinige Franse joden die de deportatie naar Auschwitz overleefde. Dat deed ze door als joodse vrouw van zestien en zeventien jaar te beweren dat ze achttien was.

Op haar arm stond 78651 getatoeëerd, haar nummer in de nazi-concentratiekampen Auschwitz en Bergen-Belsen. Het was een merkteken dat herinnerde aan een donkere periode in de geschiedenis van Frankrijk, waarvan zij bij diverse gelegenheden getuigde.