Oostenrijk noemt aangekondigde grenscontroles misverstand

Kern verzekerde Rome dat zijn leger geen tanks heeft ingezet bij een belangrijke grensovergang.

De Oostenrijkse minister van Defensie Hans Peter Doskozil had dinsdag verklaard "heel snel'' grenscontroles te willen invoeren aan de grens met Italië om migranten tegen te houden. Een functionaris van zijn ministerie had er nog aan toegevoegd dat vier gepantserde voertuigen en 750 militairen klaar stonden om indien nodig ingezet te worden.

Er zouden onder meer controles komen op de drukke Brennerpas. Dit ontlokte een woedende reactie van Rome.

Brennerpas

"Men moet misverstanden uit de weg ruimen, zoals die blijkbaar met Italië zijn ontstaan", zei Kern woensdag op een gezamenlijke persconferentie met Doskozil. Hij zei verder dat Oostenrijk zich wel voorbereidt om controles in te voeren bij de Brennerpas als daar sprake is van een toename van migranten. "Maar op dit moment is dat niet nodig."

"We zetten geen tanks in bij de Brenner en ik kan nogmaals benadrukken dat de samenwerking met Italië echt goed is." Volgens Kern zijn er geen aanwijzingen dat Italië geen controle heeft over zijn zuidelijke flank, waar alleen al dit jaar meer dan 80.000 migranten aankwamen via de Middellandse Zee.