Staten VS weigeren mee te werken aan onderzoek stemfraude

Uit onderzoek van CNN blijkt dat 44 staten hebben geweigerd om gedeeltelijk of geheel informatie over kiezers af te staan aan de commissie die namens het Witte Huis onderzoek doet naar de vermeende stemfraude.

Trump riep de commissie, die wordt geleid door vicepresident Mike Pence, in mei in het leven. De Republikeinse miljardair claimt dat er bij de presidentsverkiezingen in november miljoenen stemmen illegaal zouden zijn uitgebracht. Bewijs hiervoor heeft Trump nooit gegeven.

Grote Amerikaanse media die onderzoek deden naar de claim, stellen dat er geen bewijs is dat de uitlatingen van de president staaft. Deze conclusies worden bevestigd door hoge overheidsfunctionarissen die toezicht hebben gehouden op de verkiezingen. Zij stelden dat het fraude-percentage tussen de 0,00004 en 0,00009 procent lag.

Wettelijke basis

Trump won in november de verkiezingen omdat hij de meeste kiesmannen aan zich wist te binden. Zijn Democratische tegenstander Hillary Clinton kreeg echter drie miljoen stemmen méér. Sinds zijn inauguratie blijft Trump in speeches en Twitter-berichten maar terugkomen op het feit dat hij meer stemmen zou hebben gekregen dan Clinton. Het zou volgens Trump gaan om miljoenen stemmen van overledenen en illegalen.

De commissie van Trump heeft in mei een brief gestuurd naar de verantwoordelijke kiescommissies in alle vijftig staten. De staten die gedeeltelijk of volledig weigeren mee te werken aan het onderzoek, trekken de wettelijke basis voor het onderzoek naar stemfraude in twijfel.

Niet openbaar

De commissie heeft bij de staten lijsten opgevraagd van alle kiezers, hun adressen, hun geboortedata, politieke voorkeuren, hun BSN-nummer, hun keuzes bij verkiezingen sinds 2006 en hun mogelijke veroordelingen in het verleden. In veel staten is een deel van deze informatie niet openbaar toegankelijk.

Bovendien stuit het veel staten ook tegen de borst dat alle informatie digitaal moet worden aangeleverd. CNN heeft voor het onderzoek alle staten benaderd. Vier van de staten hadden dinsdagavond nog geen reactie gegeven. Zes staten hebben nog geen verzoek ontvangen van de commissie van Trump, maar vier van deze staten geven bij voorbaat aan niet mee te willen werken aan het onderzoek naar de vermeende fraude.

Twitterbericht

Slechts drie staten, Colorado, Missouri en Tennessee, hebben de commissie van alle gevraagde informatie voorzien.

Trump zelf reageerde zaterdag op Twitter geïrriteerd op het feit dat zoveel staten niet meewerken aan zijn onderzoek. "De staten helpen niet bij het onderzoek naar de vreselijke stemfraude", stelde hij. "Wat proberen zij te verbergen?"