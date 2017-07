Maker worstelfilmpje Trump en CNN biedt excuses aan

In een verklaring op zijn pagina op Reddit beklemtoonde de maker "dat het maar een grapje was". Hij stelt "niet te willen aanmoedigen tot geweld tegen journalisten". Het bericht waarin de man zijn excuses aanbood, werd een aantal uur later overigens weer verwijderd, zo meldt The Hollywood Reporter.

In de video, die de president zondag op zijn Twitter-account plaatste, is Trump te zien die herhaaldelijk inslaat op een man met een CNN-logo op de plaats van het hoofd. Het fragment blijkt een gewijzigde versie te zijn van een optreden van de huidige president in 2007 bij een worstelevenement. Daarin neemt Trump het op tegen de voorzitter van worstelzender WWE.

Het filmpje veroorzaakte veel commotie. Trump laat zich al maandenlang agressief uit tegen journalisten. Hij verwijt kritische media "nepnieuws" te brengen en noemde de media meerdere malen "vijanden van het volk".

Trieste dag

De maker van het filmpje bood zijn excuses overigens pas aan nadat CNN zijn identiteit had achterhaald. De zender heeft beloofd de naam van de man niet bekend te maken om zijn privacy te waarborgen. Mocht hij terugkomen op zijn excuses en het filmpje nogmaals verspreiden, dan behoudt CNN zich het recht op de toezegging terug te komen.

CNN gaf zondag, nadat Trump het filmpje via Twitter had verspreid, een verklaring af. "Het is een trieste dag wanneer de president van de Verenigde Staten geweld tegen verslaggevers aanmoedigt", reageerde de zender.

"In plaats van zich voor te bereiden op zijn eerste ontmoeting met Vladimir Poetin, de kwestie-Noord-Korea en zijn nieuwe zorgwet, houdt hij zich bezig met kinderlijk gedrag, ver onder de waardigheid van zijn ambt."

Modern presidentieel

Eerder verklaarde Sarah Huchabee Sanders, Trumps adjunct-perschef, dat de president op "geen enkele manier ooit geweld zou aanmoedigen. Eerder juist het tegenovergestelde". Zij gaf geen uitleg wat zij precies met die tweede zin bedoelde.

Trump stelde zaterdag dat hij zijn eigen Twitter-gedrag "modern presidentieel" vindt. De president reageerde hiermee op eerdere berichten waarin hij een presentator van MSNBC een "IQ-loze idioot" noemde en zijn vrouw en medepresentator verweet dat zij "bloedde alsof ze een facelift had gehad".