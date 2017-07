Onderhandelingen over nieuwe coalitie Noord-Ierland vastgelopen

De republikeinse Sinn Féin en de Partij van de Democratische Unionisten (DUP) onderhandelen sinds maart over een nieuwe regering. DUP-leider Arlene Foster zei dinsdag teleurgesteld te zijn over de impasse. "We blijven gedurende de zomer doorwerken. Hopelijk komen we er later in het jaar alsnog uit", zei ze tegen verslaggevers.

Het uitblijven van een akkoord tussen de ideologische rivalen kan grote gevolgen hebben. De Britse regering kan bijvoorbeeld besluiten het bestuur van de regio naar zich toe te trekken.

Een van de pijnpunten bij de onderhandelingen is de gedoogsteun die de DUP geeft aan de Britse regering. Die heeft daardoor volgens Sinn Féin haar neutraliteit verloren. Ook de republikeinse wens de Ierse taal een beschermde status te geven is naar verluidt een belangrijk twistpunt.

De politieke crisis in Noord-Ierland begon in januari. Toen trad vicepremier Martin McGuinness (Sinn Féin) af vanwege een ruzie over het beleid van premier Foster. Daarop werden in maart nieuwe verkiezingen gehouden.