Italiaanse politie pakt meer dan honderd maffialeden op

Dat melden Italiaanse media. Duizend politieagenten waren bij de operatie betrokken en kregen daarbij hulp van helikopters, speurhonden en gespecialiseerde militaire eenheden.

De maffiaorganisatie is volgens Italiaanse kranten in het hart geraakt. Onder de arrestanten zijn grote namen van de machtigste maffiafamilies zoals de Morabito. De 116 Italianen worden onder meer verdacht van fraude, afpersing, illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een maffiaorganisatie.

'Ndrangheta

De beruchte 'Ndrangheta is in het bergachtige Calabrië sterk aanwezig en wordt beschouwd als de machtigste van de Italiaanse maffiaorganisaties. De Calabrische maffia wordt al jaren gevolgd door de internationale politie. In juni 2016 werd Ernesto Fazzalari, de beruchte leider van 'Ndrangheta, opgepakt. En na een jarenlange zoektocht werd ook 'Ndrangheta-baas Santo Vottari dit voorjaar in de kraag gevat in het Duitse Duisburg.