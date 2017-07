Turks vrachtschip beschoten door Griekse kustwacht

Turkije veroordeelde het "disproportionele" optreden van de Griekse kustwacht. "Er is geen enkele rechtvaardiging om een ongewapend koopvaardijschip te beschieten dat vracht vervoert tussen twee Turkse havens", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara.

"Onze enige troost is dat er niemand gedood is of gewond is geraakt."

De Griekse kustwacht liet weten dat zij het vrachtschip met de naam ACT wilde inspecteren omdat zij aanwijzingen had dat het drugs smokkelde.

Griekse wateren

Toen het incident zich afspeelde bevond het verdachte schip zich in Griekse territoriale wateren op ongeveer 3 zeemijl van het eiland Rhodos. Eerst waren er schoten voor de boeg gegeven, daarna was er gericht op het schip zelf geschoten.

Schipper Sami Kalkavan bevestigde dat de Grieken eerst hadden gewaarschuwd. Waarom hij zijn lading niet wilde laten inspecteren zei hij niet. In de regio worden regelmatig schepen geïnspecteerd waarvan wordt vermoed dat ze migranten vervoeren of drugs, wapens of sigaretten smokkelen.