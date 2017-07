Honderdduizenden op de vlucht door overstromingen in China

Ten minste 33 mensen kwamen om het leven, vijftien mensen gelden als vermist.

Het waterpeil in meer dan zestig rivieren staat volgens de Chinese autoriteiten op een alarmerend hoog peil. Het zwaarst getroffen is de zuidelijke provincie Hunan. In de hoofdstad overstroomden huizen, raakten bomen ontworteld en liepen wegen onder water.

Behalve Hunan hebben ook provincies als Hubei, Anhui, Sichuan en Guizhou last van de overvloedige neerslag in het regenseizoen, dat vorige maand begon. Gewassen zijn beschadigd, de elektriciteit is op sommige plaatsen uitgevallen.

Het noorden van China, onder meer de hoofdstad Peking, kampt intussen juist met een hittegolf en droogte.

Behalve China wordt ook buurland Nepal getroffen door de moessonregen. Door aardverschuivingen en overstromingen kwamen ten minste negen mensen om het leven.