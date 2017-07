Nederlander elf dagen gegijzeld in Spanje

De ontvoerders eisten 1,5 miljoen euro losgeld. Toen dat zou worden betaald, greep de politie in en werd de man bevrijd. Vijf mensen zijn gearresteerd, aldus de Spaanse politie maandag.

De man werd half juni overmeesterd en weggevoerd toen hij zijn huis in Lloret de Mar wilde binnengaan. De ontvoerders, die politie-uniformen droegen, sloegen en drogeerden hem en deden hem een blinddoek om. Daarna dwongen ze hem in de kofferbak van een auto te stappen. Ze hielden hem op meerdere plekken vast.

De echtgenote van de man maakte een afspraak met de ontvoerders om het losgeld te betalen. Dat zou gebeuren bij een hotel langs een snelweg in de buurt van Madrid.

Ziekenhuis

Agenten hielden de omgeving in de gaten en zagen een paar uur voor de afspraak dat het slachtoffer uit een huis werd gehaald en in het laadruim van een bestelbus werd gezet. Waarschijnlijk voelden de ontvoerders toen nattigheid, want ze gingen meteen weer het huis in. Dat was in het plaatsje Casarrubios del Monte, ten zuidwesten van Madrid.

De politie deed meteen een inval om de ontvoerde man te redden. Het slachtoffer was door alle verdovende middelen half bij bewustzijn en is naar een ziekenhuis gebracht. Hij heeft alleen wat kneuzingen overgehouden.

Vier mensen werden opgepakt. Een vijfde ontvoerder ontsnapte via het dak en werd een dag later gearresteerd. De daders behoren tot een Oost-Europese bende.

Bende

De leider daarvan was een Roemeen die in een ziekenhuis in Madrid werkte. Zo kwam hij aan de middelen om de Nederlander te verdoven, denkt de politie.

Het is niet bekend waarom ze uitgerekend deze Nederlander, die oorspronkelijk uit voormalig Joegoslavië komt, hebben ontvoerd.