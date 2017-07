Meerdere doden en tientallen gewonden door busongeval Duitsland

Na het ongeluk vatte de bus vlam, zo melden Duitse media. De bus reed in zuidelijke richting.

30 van de 48 inzittenden raakten gewond, een aantal van hen is er zeer ernstig aan toe. Achttien anderen "moeten wel aan boord van de bus om het leven zijn gekomen", meldt de politie. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zater er hoogstwaarschijnlijk enkel Duitsers aan boord.

Het reisgezelschap bestond uit oudere mensen. Er zaten 48 mensen in de bus. Het voertuig kwam uit Duitsland en was onderweg naar het Gardameer in Italië, meldt een woordvoerder van de alarmcentrale aan NU.nl.

Helikopters

Er zijn meerdere helikopters ingezet om de slachtoffers snel naar ziekenhuizen in de buurt te brengen. De snelweg is in beide richtingen voor enkele kilometers afgezet.

Het ongeluk vond iets voor 7.00 uur plaats. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. De stad Münchberg ligt in de Duitse deelstaat Beieren.