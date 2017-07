Doden en gewonden door groot busongeval in Duitsland

Na het ongeluk vatte de bus vlam, zo melden Duitse media. De bus reed in zuidelijke richting.

Er zouden tientallen slachtoffers zijn gevallen. 31 mensen raakten gewond, een aantal van hen is er zeer ernstig aan toe. Zeventien anderen worden nog vermist.

De politie zegt dat er slechts "een sprankje hoop" is dat de zeventien vermisten nog in leven zijn, zo meldt de krant Österreich. Het reisgezelschap bestond uit oudere mensen. Er zaten 48 mensen in de bus.

Helikopters

Er zijn meerdere helikopters ingezet om de slachtoffers snel naar ziekenhuizen in de buurt te brengen. De snelweg is in beide richtingen voor enkele kilometers afgezet.

Het ongeluk vond iets voor 7.00 uur plaats. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. De stad Münchberg ligt in de Duitse deelstaat Beieren.