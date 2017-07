Kernmachten moderniseren nucleair arsenaal

Het instituut ziet geen tekenen dat wereldwijd ook maar één kernmacht bereid is afstand te doen van zijn kernwapens. Hoewel alle kernmachten bezig zijn hun arsenalen te moderniseren, blijkt tegelijk uit het rapport dat het aantal kernkoppen verder is gedaald. Begin 2017 waren de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, China, Pakistan, India, Frankrijk, Noord-Korea en Israël in het bezit van in totaal naar schatting 14.935 kernwapens.

Vergeleken met het midden van de jaren tachtig, toen er zeventigduizend kernkoppen waren, is dat aantal door diverse ontwapeningsovereenkomsten aanzienlijk verminderd. De daling bedroeg afgelopen jaar 460 atoomwapens. Die teruggang ging in een langzamer tempo dan in de afgelopen tien jaar.

Zowel de Verenigde Staten (6800) als Rusland (7000), die samen 93 procent van de kernwapens bezitten, zijn volgens SIPRI omvangrijke moderniseringsprojecten begonnen. De VS willen tot 2026 voor 400 miljard dollar in het onderhoud en vernieuwing van zijn nucleaire arsenaal investeren.

Jaren in gang

''De geplande stijging van uitgaven van de VS komt niet onverwacht'', zegt SIPRI-onderzoeker Hans Kristensen. ''De huidige Amerikaanse regering zet haar ambitieuze nucleaire moderniseringsplannen voort, die al door president Barack Obama in gang waren gezet.''

Ook staten met weinig kernkoppen investeren volgens het rapport in vernieuwing. Frankrijk bezit driehonderd nucleaire wapens, gevolgd door China met 270 en Groot-Brittannië met 215. De onderzoekers schatten dat Noord-Korea inmiddels tien tot twintig kernkoppen heeft.