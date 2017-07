Trump twittert bewerkt filmpje waarin hij vecht met CNN

Op de video is Trump te zien die herhaaldelijk inslaat op een man met een CNN-logo op de plaats van een hoofd. Op een daarop volgend logo staat vervolgens te lezen 'Fraud News Network' (Nep Nieuws Netwerk).

De video blijkt een gewijzigde versie te zijn van een optreden van Trump in 2007 bij een worstelevenement. Daarin neemt Trump het op tegen voorzitter Vince McMahon van World Wrestling Entertainment's WrestleMania 23 (WWE). In de video van zondag is McMahon's hoofd vervangen door het CNN-logo.

Trump benoemde McMahon's vrouw, Linda McMahon, tot hoofd van de Small Business Administration, een agentschap verbonden aan zijn kabinet. Ze was ook jarenlang actief in het management van het worstelevenement.

'Vijand'

Als presidentskandidaat en nu ook als president heeft Trump herhaaldelijk zijn minachting geuit voor de media. Hij noemde hen ''de vijand van het Amerikaanse volk'' en hij verwijst vaak naar de mainstream nieuwsorganisaties als ''nepnieuws''.

De laatste video heeft zijn kritiek naar een nieuw niveau getild en ontlokte veel commentaar op sociale media.

''Het is een trieste dag wanneer de president van de Verenigde Staten geweld tegen verslaggevers aanmoedigt'', zei CNN in een verklaring. ''In plaats van zich voor te bereiden op zijn overzeese reis, zijn eerste ontmoeting met Vladimir Poetin, de kwestie-Noord-Korea en zijn nieuwe zorgwet, houdt hij zich bezig met kinderlijk gedrag, ver onder de waardigheid van zijn ambt'', aldus CNN.

Trump heeft zaterdagnacht zijn eerdere uitlatingen op Twitter verdedigd. Hij deed dit nadat zijn tweets hem deze week veel kritiek van partijgenoten opleverden. "Mijn gebruik van Twitter is op een moderne manier presidentieel", liet de president op de berichtenwebsite weten.