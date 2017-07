Militanten Mali tonen videobeelden van ontvoerde buitenlanders

De ontvoerde buitenlanders dragen de nationaliteiten van Zuid-Afrika, Frankrijk, Colombia, Australië, Roemenië en Zwitserland. Een aantal van hen begeven zich al jaren in handen van hun gijzelnemers.

Het is onduidelijk waar en wanneer de video is opgenomen. De zeventien minuten durende opname is afkomstig van de aan Al-Qaida gelieerde JNIM. De militante groep reageert hiermee mogelijk op de veiligheidstop die zondag plaatsvindt.

Bij de aftrap van de bijeenkomst zei de Franse president Emmanuel Macron dat Frankrijk en diens West-Afrikaanse partners moeten samenwerken om de militanten in de Sahel-regio te verslaan. Het woestengebied in het noorden van Mali is sinds 2012 in handen van groeperingen die banden hebben met Al-Qaida.