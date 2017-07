Grote brand in Libanees vluchtelingenkamp eist levens

Eerder lieten veiligheidsfunctionarissen al weten te vrezen voor dodelijke slachtoffers.

Op beelden van de Libanese televisie was een explosie te zien. Ook hingen er zwarte rookwolken boven het kamp. Het gaat om een kamp met vluchtelingen uit Syrië bij de plaats Qab Elias. De exacte oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Ook over de explosie is nog veel onduidelijk.

In Libanon verblijven minstens een miljoen ontheemden uit Syrië. Het overgrote deel leeft in geïmproviseerde kampen verspreid over het land.