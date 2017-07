Donald Trump hekelt de kritiek van media en Republikeinen op zijn tweets

In enkele tweets noemde Trump donderdag de televisiepresentatrice Mika Brzezinski "gek" en "IQ-loos". Politici uit zijn eigen Republikeinse Partij reageerden fel. De prominente senator Lindsey Graham vond de tweets "niet normaal en beneden elke waardigheid die bij het ambt van de president hoort".

'Presidentieel'

"Mijn gebruik van Twitter is op een moderne manier presidentieel", reageerde Trump zaterdagavond - via een tweet. Hij wees zijn critici erop dat hij het presidentschap in 2016 mede won door zijn speeches en het gebruik van social media. Daarbij moest hij ook, schreef hij, "de fake news media verslaan".

Die mediabedrijven kregen tijdens een toespraak van de president voor veterenan ook nog een veeg uit de pan. "De fake media wilden voorkomen dat we in het Witte Huis zouden komen. Maar ik ben nu de president, zij niet", zei hij zaterdagavond. Bij het Celebrate Freedom Concert in het Kennedy Centre in Washington sprak hij verder zijn dank uit aan de verzamelde veteranen.

De Amerikanen vieren op dinsdag hun nationale feestdag (Independence Day) en hebben daarom een lang weekend vrij. Trump brengt die dagen niet in het Witte Huis door, maar in New Jersey waar hij een woning heeft.