Brazilië arresteert grote drugscrimineel na dertig jaar

De politie pakte de crimineel op in de staat Mato Grosso in het westen van het land. Tegelijkertijd werd ook een handlanger gearresteerd, op een andere locatie.

Via Twitter maakte de federale politie meer details bekend van de arrestatie, die deel uitmaakt van wat "Operatie Spectrum" wordt genoemd en waarbij ruim honderdvijftig politiemensen betrokken waren. "Spectrum" verwijst naar Rocha zelf, die door agenten een "spook" genoemd werd.

'Spook'

Rocha had plastische chirurgie ondergaan en leefde onder een schuilnaam, "in de schaduwen", meldde de politie laat zaterdagmiddag (lokale tijd).

Naar verluidt heeft Rocha een persoonlijk vermogen van honderd miljoen dollar. Daarvan werd in deze "eerste fase van de operatie" ongeveer een tiende in beslag genomen, in de vorm van luxe auto's en zelfs een privéjet. Ook onroerend goed werd ingenomen.

Rocha's organisatie staat bekend als zeer gewelddadig, schrijft de BBC. Het netwerk produceert cocaïne in Bolivia, Peru en Colombia en vervoert de drugs verder naar de Verenigde Staten en Europa. Rocha zou ook samenwerken met criminele bendes elders in Brazliië, zoals in Rio de Janeiro.

Volgens de agenten en onderzoekers van het federale gerechtshof van Brazilië hangt Rocha een straf van meer dan vijftig jaar gevangenis boven het hoofd.