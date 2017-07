Negentien mensen omgekomen in bendegeweld Mexico

Bij de eerste schietpartij, bij een warenhuis in het stadje Villa Union, kwamen twee mensen om. De politie volgde de verdachten, waarna het tot een vuurgevecht kwam bij de havenstad Mazatlan. Zeventien bendeleden werden gedood, vijf politieagenten raakten gewond. Verschillende wapens werden in beslag genomen.

Bendeoorlog

In de regio waar het Sinaloa-kartel de scepter zwaait, laait het drugsgeweld dit jaar op. Drugsbaron Joaquin Guzmán, beter bekend als El Chapo, werd in januari uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij staat daar terecht voor zeventien zaken.

Sinds El Chapo's arrestatie, vechten verschillende partijen om de macht in Sinaloa.

Tijdens een persconferentie zei Genardo Robles Casillas, die als wethouder in de staat gaat over publieke veiligheid, daarover: "We geloven dat er vooral wordt gevochten over het transport van drugs, de aan- en toevoer daarvan, en dat de verschillende bendes nu zoveel mogelijk territorium in handen willen krijgen."