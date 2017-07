Ex-presidentskandidaat Hamon verlaat Franse Socialistische Partij

Hamon zei zaterdagmiddag in een toespraak in Parijs tot een gehoor van volgens Franse media naar schatting elfduizend mensen dat hij de PS verlaat, maar niet afwijkt van het socialistische ideaal.

Hij stelde in de presidentsverkiezingen 23 april diep teleur met slechts 6,35 procent van de stemmen, de laagste score voor de partij in bijna vijftig jaar. Volgens ex-minister van Onderwijs Hamon moet links Frankrijk een bladzijde omslaan en in een nieuwe beweging verder de politieke strijd aanbinden. Hij noemt zijn stroming de Beweging van de 1e juli.

De gevestigde Franse partijen zijn in rep en roer door de opkomst van de beweging La République en Marche (LREM) van de president Emmanuel Macron. Macron stichtte vorig jaar de volgens hem liberale en sociale beweging en verzamelde al snel 230.000 vrijwilligers of activisten om zich heen. Dat was 5,5 keer meer dan de toen regerende PS aan leden had.

De premier van de toenmalige regering, Manuel Valls verliet recent de PS om zich achter LREM te scharen.