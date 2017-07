'Meer aanklachten tegen Braziliaanse president Temer in aantocht'

Tijdens een persconferentie voor onderzoeksjournalisten zei Janot dat hij geen haast heeft om nieuwe aanklachten wegens afpersing en belemmeren van de rechtsgang tegen Temer in stelling te brengen. Hij zei dat hij elke beschuldiging zo zorgvuldig mogelijk wil onderzoeken.

"Zo lang er ammunitie is, zal ik blijven vuren", aldus de aanklager. "Tot 17 september lig de macht bij mij en dicteer ik mijn eigen tempo." Dat is de datum waarop de vierjarige termijn van Janot eindigt.

Volgens Janot heeft hij nog veel meer bewijzen tegen Temer die nog niet in de rij aanklachten stonden die hij vorige week indiende bij de rechtbank. In die aanklachten wordt Temer ervan beschuldigd omkoopsommen te hebben aangenomen. Het is de eerste keer dat een zittende Braziliaanse president in staat van beschuldiging wordt gesteld voor een misdrijf.

"Als ik daar alles bij had gezet, zou de verdediging zeggen dat ik alle bewijzen had gepresenteerd zonder hen het recht te geven zichzelf te verdedigen", zei hij. "Ze zouden aanvoeren dat de hele zaak om die reden moet worden geseponeerd."

Omkoping

Directieleden van het grootste vleesverpakkingsbedrijf ter wereld, JBS SA., hebben een strafschikking getroffen met het Braziliaans Openbaar Ministerie. In verklaringen zeggen zij dat Temer zich onder meer liet omkopen om belastingkwesties op te lossen en leningen van staatsbanken beschikbaar te stellen. Volgens de aanklacht van Janot kwam de president met JBA SA. overeen dat hij in de komende negen maanden in totaal omgerekend ruim 10 miljoen euro zou ontvangen.

De advocaat van Temer, Antonio Mariz, reageerde zaterdag nog niet op verzoeken om een reactie. De president, wiens regering kampt met een populariteitscijfer dat onder de 10 procent ligt, heeft meerdere keren gezegd onschuldig te zijn en weigert zijn ambt neer te leggen.

Herverkiezing

Volgens de Braziliaanse wet moet het lagerhuis van het Congres nu stemmen over de vraag of het Hooggerechtshof de conservatieve leider mag vervolgen. Temer werd zelf president nadat de linkse president Dilma Rousseff vorig jaar werd afgezet wegens gesjoemel met het overheidsbudget.

De leden van de regeringscoalitie van Temer hebben er vertrouwen in dat ze genoeg stemmen hebben om te voorkomen dat de tweederdemeerderheid die benodigd is om Temer voor het gerecht te brengen kan worden bereikt.

De keerzijde van die medaille is dat de steun voor de president kan vervliegen als er nieuwe aanklachten blijven komen. De parlementariërs zouden zich dan zorgen kunnen gaan maken over hun herverkiezing in de verkiezingen van volgend jaar.