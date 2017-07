Twee doden na kapseizen Nederlands zeiljacht voor kust Oostende

Zaterdagmiddag is een grootschalige zoekactie begonnen naar de vermiste opvarende. De Belgische en Nederlandse reddingsdiensten werken samen aan de zoekactie. De drie drenkelingen die gered zijn, werden naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is onderkoeld.

Uit gesprekken met de overlevenden is gebleken dat het jacht al om 8.30 uur 's ochtends was gekapseisd. Over de identiteit van de opvarenden van het schip uit Breskens is officieel nog niets bekendgemaakt.

Een woordvoerster van het reddingscentrum wilde slechts kwijt dat het schip onder Nederlandse vlag voer. Er was geen noodsignaal uitgezonden.

Zeilwedstrijd

Het schip nam deel aan de Light Vessel Race, een zeilwedstrijd van de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge, en kapseisde tien mijl voor de kust van Oostende.

Twee opvarenden konden opgepikt worden door een baggerschip dat in de buurt was. De anderen werden ook snel daarna uit het water gehaald. Ongeveer tegelijkertijd kwam van de organisatie van de zeilwedstrijd het bericht binnen dat men zich ongerust maakte over het schip, aldus de woordvoerster van het reddingscentrum.

Door het ongeval is een groot deel van een reddingsoefening in Middelkerke afgelast. Het Belgische vorstenpaar zou die bijwonen.